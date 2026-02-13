Dünür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde dünürünü pompalı tüfekle öldüren sanık bu gün ikinci kez hakim karşısına çıkarken, olay gününe ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Kozaklı ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, dünür oldukları öğrenilen Mehmet Ö. (73) ile Sıddık Ü. (78) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. İddiaya göre Sıddık Ü.'nün pompalı tüfekle ateş açması sonucu Mehmet Ö. hayatını kaybetmişti. Olayın ardından şüpheli, suçta kullandığı av tüfeği ile birlikte gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sanık Sıddık Ü., bugün Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. "Kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan sanık, savunmasında hayatını kaybeden dünürü Mehmet Ö.'nün kendisine ait bahçeye zarar verdiğini ve olay günü tahrik edildiğini öne sürdü.

Sanık ifadesinde, "Av tüfeği ile yanlarına gittim. Evlerinin bahçesinde rastgele, hedef gözetmeksizin ateş açtım. Mehmet Ö. kaçarken vurulup yere düştü. Eşi Zehra Ö. korkup garaja kaçtı. Hanımıyla herhangi bir husumetim yoktu. Olaydan sonra eve gidip polisi arayacaktım ancak ben aramadan kapıda polisleri görünce teslim oldum. Bu duruşmada bulunan herkesten özür diliyorum. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise Sıddık Ü.'nün elinde pompalı tüfekle eve geldiği ve Mehmet Ö.'ye art arda 4 el ateş ettiği anlar yer aldı.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı mart ayına erteledi. Ayrıca maktulün mevcut rahatsızlıkları nedeniyle olay anında kendisini savunup savunamayacağının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenmesine hükmedildi.

Kaynak: İHA