Bilal Erdoğan KONTV’de

Bir dizi programlara katılmak üzere Konya'ya gelen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin ilk ve tek medya vakfı olan Anadolu Medya Grup Vakfını ziyaret etti.
Burada Erdoğan'ı ANMEG Vakfı Başkanı Ahmet Özer, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Mustafa Tatlısu, mütevelliler Nurettin Bay ve İlker Özkan karşıladı.
Bilal Erdoğan, ANMEG Vakfı Selçuklu Salonu'nda; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası başkanları, PANKOBİRLİK Başkanı ile özel sektör temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.
Toplantıda Konya'nın tarımı, sanayi, ticaret ve turizm potansiyeli üzerine istişarelerde bulunuldu.
Bilal Erdoğan'a Anlamlı Hediye
Ziyaretin sonunda ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Kontv'nin de misyonu olan Yasin Suresinin 17. Ayetini içeren "Bizim görevimiz açıkça duyurmaktır” yazılı hat tabloyu Bilal Erdoğan'a hediye etti.
Ayrıca Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.
