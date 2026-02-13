GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
51,98
STERLİN
59,83
GRAM
7.410,57
ÇEYREK
12.278,34
YARIM ALTIN
24.443,33
CUMHURİYET ALTINI
48.441,58
KONYA Haberleri

Bilal Erdoğan KONTV’de

- Güncelleme Tarihi:

Bilal Erdoğan KONTV’de
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Mevlana Müzesi ziyaretinin ardından Türkiye’nin ilk ve tek medya vakfı olan Anadolu Medya Grup Vakfı’nı ziyaret etti.

Bir dizi programlara katılmak üzere Konya'ya gelen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin ilk ve tek medya vakfı olan Anadolu Medya Grup Vakfını ziyaret etti.



Burada Erdoğan'ı ANMEG Vakfı Başkanı Ahmet Özer, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Mustafa Tatlısu, mütevelliler Nurettin Bay ve İlker Özkan karşıladı.



Bilal Erdoğan,  ANMEG Vakfı Selçuklu Salonu'nda; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası başkanları, PANKOBİRLİK Başkanı ile özel sektör temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.



Toplantıda Konya'nın tarımı, sanayi, ticaret ve  turizm potansiyeli üzerine istişarelerde bulunuldu.



Bilal Erdoğan'a Anlamlı Hediye

Ziyaretin sonunda ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Kontv'nin de misyonu olan Yasin Suresinin 17. Ayetini içeren "Bizim görevimiz açıkça duyurmaktır” yazılı hat tabloyu Bilal Erdoğan'a hediye etti. 



Ayrıca Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.
 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER