Facianın eşiğinden dönüldü: Kalkışta uçağın tekerleği koptu!

Antalya Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü.
Saat 14.25 sıralarında Sun Express firmasına ait uçağın Antalya-Gaziantep seferini yaparken kalkış sırasında tekerlekleri yerinden çıktı ve uçak, motorun üzerine oturdu.
Olay sonrası uçakta yangın çıkmazken yolcular hemen tahliye edildi ve bekleme salonuna alındı.
Piste itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Eğer bu olay kalkışta değil inişte meydana gelse, büyük bir kaza yaşanabilirdi. Antalya Havalimanı'nda uçuşlar kısa bir süre durdu ve ardından normale döndü.
AÇIKLAMA GELDİ
Firmadan yapılan açıklamada, Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı SunExpress uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana geldiği belirtilerek, "Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir" denildi.
Kaynak: Haber Merkezi