GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
51,98
STERLİN
59,83
GRAM
7.410,57
ÇEYREK
12.278,34
YARIM ALTIN
24.443,33
CUMHURİYET ALTINI
48.441,58
GÜNCEL Haberleri

Facianın eşiğinden dönüldü: Kalkışta uçağın tekerleği koptu!

Facianın eşiğinden dönüldü: Kalkışta uçağın tekerleği koptu!
Antalya Havalimanı’nda Sun Express firmasına ait bir uçağın kalkış sırasında tekerlekleri yerinden çıktı ve uçak motorun üzerine oturdu.

Antalya Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. 

Saat 14.25 sıralarında Sun Express firmasına ait uçağın Antalya-Gaziantep seferini yaparken kalkış sırasında tekerlekleri yerinden çıktı ve uçak, motorun üzerine oturdu. 

Olay sonrası uçakta yangın çıkmazken yolcular hemen tahliye edildi ve bekleme salonuna alındı. 

Piste itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. 

Eğer bu olay kalkışta değil inişte meydana gelse, büyük bir kaza yaşanabilirdi. Antalya Havalimanı'nda uçuşlar kısa bir süre durdu ve ardından normale döndü. 

AÇIKLAMA GELDİ

Firmadan yapılan açıklamada, Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı SunExpress uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana geldiği belirtilerek, "Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER