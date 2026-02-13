GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,81
EURO
51,96
STERLİN
59,87
GRAM
7.432,74
ÇEYREK
12.314,95
YARIM ALTIN
24.516,31
CUMHURİYET ALTINI
48.586,91
KONYA Haberleri

Konya’da yağış etkili oldu: Gölet taştı araziler su altında kaldı!

Konya’da yağış etkili oldu: Gölet taştı araziler su altında kaldı!
Konya’nın Bozkır ilçesinde yağışlarla birlikte Çağlayan Göleti doldu, Aygırdibi mevkiindeki tarım arazileri su altında kaldı. İlçe merkezinde ise Çarşamba Çayı’nın su seviyesi yükseldi.

Çağlayan Göleti, etkili olan yağışların ardından dolarak savaktan su vermeye başladı. Aygırdibi mevkiindeki tarım arazileri su altında kalırken, su seviyesi takibi sürdürülüyor. İlçe merkezinde Çarşamba Çayının su seviyesi de yükseldi. Çarşamba Çayının en son 2017 yılında bu seviyeleri gördüğü belirtildi.



İlçede yaşayan Rıfat Çetin, "Selçuk köprüsünün şu anda üç gözü var. Gözlerin dolmasına hemen hemen yarım metre veya 70 santim kaldı. Şayet bu 70 santim kapanırsa su Çökelek çayına gider. Çökelek çayından da geri gelir. Bu sefer de Çökelek Mahallesi su altında kalır. Ve aynı zamanda aşağıdaki eskiden hamam dediğimiz yerde şu anda oralarda da taşmak üzere fakat inşallah bu yağmurlar ülkemize Bozkır'ımıza hayırlara vesile olur. Böyle bir şey özlemiştik. Şimdi seviniyoruz. Ülkemiz için, vatanımız için, Bozkır için ve bilhassa Konya Ovası için bereketli olur. Ürünlerimiz, hasatlarımız iyi olur ve ekonomimiz canlanır" dedi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER