Konya’da yağış etkili oldu: Gölet taştı araziler su altında kaldı!

Konya’nın Bozkır ilçesinde yağışlarla birlikte Çağlayan Göleti doldu, Aygırdibi mevkiindeki tarım arazileri su altında kaldı. İlçe merkezinde ise Çarşamba Çayı’nın su seviyesi yükseldi.

Çağlayan Göleti, etkili olan yağışların ardından dolarak savaktan su vermeye başladı. Aygırdibi mevkiindeki tarım arazileri su altında kalırken, su seviyesi takibi sürdürülüyor. İlçe merkezinde Çarşamba Çayının su seviyesi de yükseldi. Çarşamba Çayının en son 2017 yılında bu seviyeleri gördüğü belirtildi.







İlçede yaşayan Rıfat Çetin, "Selçuk köprüsünün şu anda üç gözü var. Gözlerin dolmasına hemen hemen yarım metre veya 70 santim kaldı. Şayet bu 70 santim kapanırsa su Çökelek çayına gider. Çökelek çayından da geri gelir. Bu sefer de Çökelek Mahallesi su altında kalır. Ve aynı zamanda aşağıdaki eskiden hamam dediğimiz yerde şu anda oralarda da taşmak üzere fakat inşallah bu yağmurlar ülkemize Bozkır'ımıza hayırlara vesile olur. Böyle bir şey özlemiştik. Şimdi seviniyoruz. Ülkemiz için, vatanımız için, Bozkır için ve bilhassa Konya Ovası için bereketli olur. Ürünlerimiz, hasatlarımız iyi olur ve ekonomimiz canlanır" dedi.





Kaynak: İHA