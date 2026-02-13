GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da şiddetli rüzgar hayvan çiftliğine zarar verdi

Konya’da şiddetli rüzgar hayvan çiftliğine zarar verdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan aşırı rüzgar, bir hayvan çiftliğinde hasara yol açtı. İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi' Sircali mevkiinde  meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar bir vatandaşa ait hayvan çiftliğinin duvarını yıktı.

Rüzgarın etkisiyle hayvanların üzerindeki demir korumalar da yerinden söküldü. Yıkılan duvar parçaları ve demir aksam yola savrulurken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olayın ardından yola dağılan duvar ve demir parçaları toplanarak çevrede güvenlik sağlandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

