Konya–Antalya kara yolunda son durum ne? Ne zaman açılacak?

Konya–Antalya kara yolunda, Demirkapı Tüneli çıkışında etkili olan yoğun yağış nedeniyle ulaşım durdu. Bölgede oluşan su baskını sonrası yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, kapanmanın en az 10 gün sürebileceğini açıkladı.

YOĞUN YAĞIŞ ULAŞIMI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Olumsuz hava koşulları, Konya ile Antalya arasındaki kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından 13 Şubat'ta yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve yol güzergâhında meydana gelen su birikintileri nedeniyle Demirkapı çıkışının geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

DEMİRKAPI TÜNELİ MEVKİİNDE 4 METRELİK SU BİRİKİNTİSİ

Şiddetli sağanak sonrası Demirkapı Tüneli çevresinde yol tamamen sular altında kaldı. İlk belirlemelere göre, yalnızca asfalt zemin üzerindeki su seviyesinin yaklaşık 4 metreye ulaştığı tespit edildi. Ortaya çıkan görüntüler, su baskınının boyutunu gözler önüne serdi.

YOL EN AZ 10 GÜN KAPALI KALABİLİR

Jandarma ve Karayolları ekiplerinden alınan bilgilere göre, Konya–Antalya kara yolunun ilgili bölümünün en az 10 gün süreyle ulaşıma kapalı kalması bekleniyor. Yetkililer, sürenin tamamen hava şartlarına bağlı olduğunu vurgulayarak, yağışların devam etmesi halinde kapanmanın uzayabileceği uyarısında bulundu.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

Yetkililer, Antalya yönüne seyahat edecek sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca AKOM ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak resmî açıklamaların yakından takip edilmesi gerektiği belirtildi.

(Bekir Turan)