GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
52,01
STERLİN
59,86
GRAM
7.388,56
ÇEYREK
12.241,98
YARIM ALTIN
24.370,85
CUMHURİYET ALTINI
48.297,24
KONYA Haberleri

Konya–Antalya kara yolunda son durum ne? Ne zaman açılacak?

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya–Antalya kara yolunda son durum ne? Ne zaman açılacak?

Konya–Antalya kara yolunda, Demirkapı Tüneli çıkışında etkili olan yoğun yağış nedeniyle ulaşım durdu. Bölgede oluşan su baskını sonrası yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, kapanmanın en az 10 gün sürebileceğini açıkladı.

YOĞUN YAĞIŞ ULAŞIMI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Olumsuz hava koşulları, Konya ile Antalya arasındaki kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından 13 Şubat'ta yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve yol güzergâhında meydana gelen su birikintileri nedeniyle Demirkapı çıkışının geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

DEMİRKAPI TÜNELİ MEVKİİNDE 4 METRELİK SU BİRİKİNTİSİ

Şiddetli sağanak sonrası Demirkapı Tüneli çevresinde yol tamamen sular altında kaldı. İlk belirlemelere göre, yalnızca asfalt zemin üzerindeki su seviyesinin yaklaşık 4 metreye ulaştığı tespit edildi. Ortaya çıkan görüntüler, su baskınının boyutunu gözler önüne serdi.

YOL EN AZ 10 GÜN KAPALI KALABİLİR

Jandarma ve Karayolları ekiplerinden alınan bilgilere göre, Konya–Antalya kara yolunun ilgili bölümünün en az 10 gün süreyle ulaşıma kapalı kalması bekleniyor. Yetkililer, sürenin tamamen hava şartlarına bağlı olduğunu vurgulayarak, yağışların devam etmesi halinde kapanmanın uzayabileceği uyarısında bulundu.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

Yetkililer, Antalya yönüne seyahat edecek sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca AKOM ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak resmî açıklamaların yakından takip edilmesi gerektiği belirtildi.

 

 

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER