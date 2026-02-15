Gembos kanalı taştı ekili alanlar suyla kaplandı

Konya’nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde günlerdir aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı’ndan bırakılan sular, Beyşehir Gölü’ne ulaşmadan önce taşkına yol açtı.
Gembos Derivasyon İletim Kanalı'ndan bölgedeki akarsulara aktarılan ve taşan sular, güzergahı üzerindeki ekili alanları ve meraları sular altında bıraktı. Bölgede adeta gölü andıran manzaralar ortaya çıktı. Arazilerdeki bazı yapı ve kulübelerin de sular altında kalması dikkat çekti.
Son dönemde Konya genelinde en fazla yağış alan ilçeler arasında yer alan Derebucak ve Beyşehir bereketli bir dönem yaşarken, su kaynakları ve kanallarda artan su debisi bazı bölgelerde taşkın riskini beraberinde getirdi.
Derebucak'taki Barajdan Gembos Derivasyon Kanalı aracılığıyla Beyşehir Gölü'ne yönlendirilen sular, kanal ve bağlantı kollarında yağışlarla birlikte debinin yükselmesine neden oldu. Taşkın sonucu Akçabelen, Adaköy, Kayabaşı ve Yeşildağ mahalleleri çevresindeki tarım arazileri ile meralık sahalar suyla kaplandı.
Adaköy Mahallesindeki mera olarak kullanılan Apsıngır Ovası da taşkın sularından etkilendi. Geniş bir alana yayılan su birikintileri dron ile görüntülendi.
