Konya Valiliği duyurdu! Yetkililer toplandı: 74 yaşındaki adam aranıyor!

Konya Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde yakınları tarafından ulaşılamayan 74 yaşındaki alzheimer hastası Mevlüt Aybattı için başlatılan arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.
İbrahim Akın, kayıp vatandaş için yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Hadim'e gitti. Arama faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Akın, sürecin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.
KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Hadim Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına Ali Emre Deniz, Mehmet Çetiner, Ali İhsan Körpeş ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda yürütülen arama faaliyetleri detaylı şekilde ele alınırken, kurumlar arası koordinasyon süreci değerlendirildi.
TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU
Açıklamada, kayıp vatandaşın en kısa sürede sağ salim bulunması için ilgili tüm ekiplerin sahada yoğun ve dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı. Arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”