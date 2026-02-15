KOMEK Kursiyerlerinden Fotoğraf Sergisi

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Fotoğrafçılık Kursu öğrencilerinin hazırladığı fotoğraf sergisi, Panorama Müzesi'nde açıldı.
Kursiyerlerin eğitim süreci boyunca çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Üç ay süren eğitim sürecini tamamlayan kursiyerler, kurs boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri objektiflerine taşıdı. Farklı mekânlarda çekilen fotoğraflar, kursiyerlerin sanatsal bakış açısını yansıttı.
Sergide, 15 sanatçının toplam 46 eseri yer aldı. Kursiyerler sergide eserlerini tanıtırken, eğitim sürecine ilişkin düşüncelerini de paylaştı ve eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı.
Kursiyerler ayrıca, eğitim sürecinde kendilerine rehberlik eden fotoğraf eğitmeni Ahmet Çelik'e teşekkür etti.
Fotoğraf sergisi, 16 Şubat Pazartesi gününe kadar Panorama Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.
