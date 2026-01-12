GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,34
STERLİN
58,14
GRAM
6.440,27
ÇEYREK
10.586,42
YARIM ALTIN
21.069,40
CUMHURİYET ALTINI
42.005,95
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Büyükşehir Taş Bina’daki Siyer Sergisi Konyalılardan yoğun ilgi görüyor

- Güncelleme Tarihi:

Büyükşehir Taş Bina’daki Siyer Sergisi Konyalılardan yoğun ilgi görüyor
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifini ve kutlu risalet yolculuğunu anlatmak amacıyla hazırlanan Siyer Sergisi yoğun ilgi görüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’daki sergi, ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Tüm Konyalı hemşehrilerimizi gönüllerde iz bırakan bu anlamlı sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Siyer Sergisi yoğun ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) örnek hayatını, risalet yolculuğunu ve insanlığa sunduğu evrensel mesajları daha iyi anlayabilmek için düzenledikleri Siyer Sergisi'ne olan ilgiden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'daki serginin her yaştan ziyaretçiye hitap eden güçlü bir anlatıma sahip olduğunu belirten Başkan Altay, "Sergimizde, Peygamber Efendimizin örnek hayatı tematik panolarla anlatılırken; üç boyutlu maketler, kısa film gösterimleri ve Hira Mağarası'nda gerçekleşen ilk vahyin canlandırıldığı özel deneyim alanı ile ziyaretçiler adeta o dönemi hissederek yaşıyor. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın siyer bilgisini daha etkili ve kalıcı bir şekilde edinerek Efendimizi daha iyi tanımasını arzu ediyoruz. Tüm Konyalı hemşehrilerimizi gönüllerde iz bırakan bu anlamlı sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞIYOR

Asırlar öncesine yolculuk yaparak, Efendimizin hayatına tanıklık eden ziyaretçiler de sergiyi gezerken duygu dolu anlar yaşıyor. Serginin Konya'ya yakışan bir etkinlik olduğunu ifade eden vatandaşlar Başkan Altay'a teşekkür etti.

SERGİ HAFTANIN 7 GÜNÜ ZİYARET EDİLEBİLİYOR

Manevi atmosferiyle büyük beğeni toplayan Siyer Sergisi, haftanın 7 günü 09.00–18.00 saatleri arasında, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Konya Dijital Tanıtım Merkezi'nde ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER