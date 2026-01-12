Büyükşehir Taş Bina’daki Siyer Sergisi Konyalılardan yoğun ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifini ve kutlu risalet yolculuğunu anlatmak amacıyla hazırlanan Siyer Sergisi yoğun ilgi görüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’daki sergi, ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Tüm Konyalı hemşehrilerimizi gönüllerde iz bırakan bu anlamlı sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Siyer Sergisi yoğun ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) örnek hayatını, risalet yolculuğunu ve insanlığa sunduğu evrensel mesajları daha iyi anlayabilmek için düzenledikleri Siyer Sergisi'ne olan ilgiden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'daki serginin her yaştan ziyaretçiye hitap eden güçlü bir anlatıma sahip olduğunu belirten Başkan Altay, "Sergimizde, Peygamber Efendimizin örnek hayatı tematik panolarla anlatılırken; üç boyutlu maketler, kısa film gösterimleri ve Hira Mağarası'nda gerçekleşen ilk vahyin canlandırıldığı özel deneyim alanı ile ziyaretçiler adeta o dönemi hissederek yaşıyor. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın siyer bilgisini daha etkili ve kalıcı bir şekilde edinerek Efendimizi daha iyi tanımasını arzu ediyoruz. Tüm Konyalı hemşehrilerimizi gönüllerde iz bırakan bu anlamlı sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞIYOR

Asırlar öncesine yolculuk yaparak, Efendimizin hayatına tanıklık eden ziyaretçiler de sergiyi gezerken duygu dolu anlar yaşıyor. Serginin Konya'ya yakışan bir etkinlik olduğunu ifade eden vatandaşlar Başkan Altay'a teşekkür etti.

SERGİ HAFTANIN 7 GÜNÜ ZİYARET EDİLEBİLİYOR

Manevi atmosferiyle büyük beğeni toplayan Siyer Sergisi, haftanın 7 günü 09.00–18.00 saatleri arasında, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Konya Dijital Tanıtım Merkezi'nde ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu