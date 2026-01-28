Şarkıcı Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi! Hakan Taşıyan’ın hastalığı ne?
Bir dönemin en ünlü isimlerinden olan şarkıcı Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi. Ankara’da tedavi altına alınan Hakan Taşıyan için kritik bir süreç başladı. Peki, Hakan Taşıyan’ın hastalığı ne?
Bir dönem sahnelerde fırtına gibi esen ve Müslüm Gürses'in halefi olarak gösterilen Hakan Taşıyan, uzun süredir sağlık sorunları ile boğuşuyor. Daha önce böbrek ve karaciğer nakli geçiren sanatçıya anjiyo yapılması için doktorlar kurul oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi!
Sabah'ta yer alan habere göre, sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Taşıyan'ın tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi. Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esenboğa Havalimanı'nda bir araya gelmişti.
