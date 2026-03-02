TYB Konya’da Ramazan ve Kutsallik konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi'nin yeni yılın ilk etkinlik serisi olan Ramazan İklimi'nde, bu hafta "Kutsal Zaman Dilimi Olarak Ramazan" başlıklı program yayınlandı. Ahmet Demirel'in düzenleyici olduğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Güneş'in konuşmacı olduğu programda, İslam düşüncesinde kutsallık, mübareklik ve Ramazan ayının bu kavramlar içindeki konumu derinlemesine incelendi.

Kutsallık Kavramının Temelleri

Kavramsal bir giriş yaparak kutsiyetin kökenlerini açıklayan Prof. Dr. Kamil Güneş, şu değerlendirmede bulundu

"Kutsiyet kelimesinin aslı 'kadese' kökünden gelir ve temizlik, pak olma, noksanlıklardan uzak olma demektir. Rabbimizin bir ismi de El-Kuddüs'tür; O, zatı itibarıyla her türlü eksiklikten uzaktır. Bir mekana ya da zamana mukaddes denilmesi ise tamamen Allah'ın iradesine bağlıdır. İlahi irade olmadan hiçbir beşer bir şeyi kutsallaştıramaz; mukaddesliği belirleyen yegane merci Allah'tır."

Kutsallığın Belirleyicisi Olarak İlahi İrade

Kutsallığın sınırlarına ve insan iradesinin bu konudaki rolüne değinen Prof. Dr. Kamil Güneş, "Bir şey mukaddes ise bunun yegane belirleyicisi Allah Teala'dır. Allah'ın iradesi olmadan bir toprağa mukaddes denilemez. İlahi irade olmadan hiçbir beşer mukaddesliği belirleyemez; bir şeyin mukaddes olabilmesi için nas gereklidir. Allah'ın mukaddes kılmadığı bir şeye mukaddeslik vermek, 'aşırı kutsama' olarak adlandırılır ki bu caiz değildir. Hatasızlık ve masumiyet inancı sadece peygamberlere hastır; bunun dışındaki zatlara yüklenemez." diyerek detaylandırdı.

Bereket ve Mübareklik

Toplumda sıkça kullanılan "mübarek" ve "bereket" kavramlarının kelime anlamlarını ele alan Prof. Dr. Kamil Güneş, bereketin sosyal hayattaki karşılığını şu sözlerle ifade etti:

"Bereketin kökeninde 'çökme ve sabit olma' anlamı vardır. Birine 'Allah mübarek etsin' dediğimizde aslında şunu kastederiz: Allah bu işten, bu evlilikten veya bu makamdan doğacak maddi ve manevi hayrı sizin için sabit kırsın, sizi dünya ve ahirette faydalandırsın ve bu hayır cennete kadar devam etsin. Bereket, ilahi bir dokunuşla hayrın kalıcı hale gelmesidir."

Ramazan Ayının Hususiyeti

Ramazan ayının zaman dilimleri içerisindeki ayrıcalığını ve orucun önemini vurgulayan Prof. Dr. Kamil Güneş, "Allah Teala, Adem Aleyhisselam'dan beri var olan aylar içinde Ramazan'ı çekip almış ve onu Kur'an ile, oruç ile mühürlemiştir. Bu ayı diğerlerinden ayıran, içinde yapılan ibadetin mahiyetidir. Ramazan'da tutulan orucun ecri bambaşkadır. Hatta bu aya hürmeten, mazereti olanlar bile açıktan yiyip içmemeye özen gösterir; çünkü bu zaman dilimi Allah'ın özel ikram ve hürmet alanıdır." dedi

Özel Zamanlar ve İbadet

Kandil gecelerine yönelik yaklaşımın dengeli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kamil Güneş, bu gecelerin birer fırsat olarak görülmesi gerektiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Miraç gibi, Berat gibi geceler bizim için bereket umma zamanlarıdır. Peygamber Efendimiz 'bu gecelerde şu kadar namaz kılın' demiştir şeklinde kesin bir dini vecibe yüklemek yerine, bu özel vakitleri Allah'a yaklaşmak için birer vesile kılmalıyız. 'Namaz müminin miracıdır' şuuruyla, o gecelerin bereketinden istifade etmek için kendiliğimizden ibadetimizi artırmalıyız."

Programın sonunda Ramazan'ın bir "kulluk kampı" ve manevi bir yükseliş fırsatı olarak görülmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Güneş, tüm İslam alemi için bereketli bir ay diledi.

(Bekir Turan)