GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,01
EURO
51,71
STERLİN
59,04
GRAM
7.745,85
ÇEYREK
12.783,33
YARIM ALTIN
25.481,44
CUMHURİYET ALTINI
50.745,95
KONYA Haberleri

Konya’da yaralı baykuş tedaviye alındı

Konya’da yaralı baykuş tedaviye alındı
Konya’nın Karapınar ilçesinde ayakları kırık halde bulunan uzun kulaklı baykuş tedavi altına alındı.

İlçede sıkça görülen baykuş türlerinden olan uzun kulaklı baykuş, bir iş yerinin arazisinde hareketsiz halde bulundu. Baykuşu bulan Hakkı Can Nayır, çalıştığı sırada merdiven kenarında kuşu fark ettiğini belirtti.

Nayır, "Kuşun hareket edemediğini gördüm. Kanatları sağlamdı ancak ayakları kırılmıştı. Hemen yiyecek verip ilgili kurumlara haber verdim" dedi. Ereğli Milli Parklar Şefliği ekipleri, yaralı baykuşu teslim alarak tedavi sürecini başlattı. Baykuşun iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER