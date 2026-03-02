Konya’da yaralı baykuş tedaviye alındı

İlçede sıkça görülen baykuş türlerinden olan uzun kulaklı baykuş, bir iş yerinin arazisinde hareketsiz halde bulundu. Baykuşu bulan Hakkı Can Nayır, çalıştığı sırada merdiven kenarında kuşu fark ettiğini belirtti.
Nayır, "Kuşun hareket edemediğini gördüm. Kanatları sağlamdı ancak ayakları kırılmıştı. Hemen yiyecek verip ilgili kurumlara haber verdim" dedi. Ereğli Milli Parklar Şefliği ekipleri, yaralı baykuşu teslim alarak tedavi sürecini başlattı. Baykuşun iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.
Kaynak: İHA