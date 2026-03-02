GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da siber tuzak: Kişisel bilgileri çalıp para talep ettiler

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da siber tuzak: Kişisel bilgileri çalıp para talep ettiler

- Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 394 milyon lira hesap hareketi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından 5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 394 milyon lira hesap hareketi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Aynı zamanda Bakanlık, şüphelilerden 37'sinin tutuklandığını, 23'ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.

"Düzenlenen operasyonlarda 394 milyon lira hesap hareketi bulunan 65 şüpheli yakalandı"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 394 milyon lira hesap hareketi bulunan 65 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 37'si tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Aydın'da; sosyal medya hesapları üzerinden ilan vererek ve yüz yüze görüşmeler yaparak tarım ürünü aldıkları ancak ödemesini yapmadıkları, Kocaeli'de; vatandaşlarımıza şiddet ve baskı ile mal varlıklarını devretmeye zorladıkları, Konya'da; sahte siteler üzerinden vatandaşlarımıza ait kişisel bilgileri yasa dışı yollar ile ele geçirdikleri, ayrıca kendilerini avukat olarak tanıtarak para talep edip vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Antalya ve Zonguldak'ta; internet siteleri üzerinden ‘yatırım' vaadiyle dolandırıcılık suçunu organize şekilde işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para ve doküman ele geçirildi. Şehirlerimizin güvenliğini, vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak için organize suç örgütleriyle mücadele etmeye devam ediyoruz. Emeği geçen Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyoruz."

Kaynak: İHA

