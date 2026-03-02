GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
TÜGİKKONYAGİAD iftarında birlik ve beraberlik rüzgârı

Cumali Özer
Muhabir
TÜGİKKONYAGİAD iftarında birlik ve beraberlik rüzgârı
TÜGİK Konya Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜGİKKONYAGİAD), Ramazan ayının manevi iklimini düzenlediği anlamlı bir iftar programıyla taçlandırdı. İş dünyası temsilcilerini, şehit ailelerini, huzurevi sakinlerini ve sevgi evlerinde kalan çocukları aynı sofrada buluşturan etkinlikte, “toplumsal dayanışma“ vurgusu ön plana çıktı.

TÜGİKKONYAGİAD tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, bu yıl sadece bir yemek organizasyonu değil, bir "gönül sofrası" olarak hafızalara kazındı. Geceye T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Mevlana Çocuk Evleri Sitesi'ndeki gençler, Dr. İsmail Işık Huzurevi sakinleri ve Konya Şehit Aileleri Derneği üyeleri, dernek üyeleri ve GİADREZİDANS paydaşları katıldı.

Programda davetlilere hitap eden TÜGİKKONYAGİAD Başkanı Gülvezir Korkmaz, konuşmasında toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekti. GİADREZİDANS gibi yatırımlarla şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlarken, sosyal sorumluluk bilincini de her zaman ön planda tuttuklarını belirten Korkmaz, "Bugün bu sofra sadece bir yemek sofrası değil; bir gönül sofrası, bir kardeşlik köprüsü ve büyük bir ailenin buluşma noktasıdır. Ramazan, 'ben' değil 'biz' diyebilmektir. Yaşlısıyla, genciyle, iş dünyasıyla ve bu vatanın asıl sahipleriyle bir arada, omuz omuza olmanın gururunu yaşıyoruz."Konuşmasında misafirlerine özel parantez açan Korkmaz; huzurevi sakinlerini "devlet nişanı", şehit ailelerini ise "en mukaddes emanet" olarak tanımladı.

Çocuk evlerinden gelen çocuklara ise "Sizler bizim en kıymetli varlığımızsınız" sözleriyle seslenerek, derneğin sadece bir iş insanları topluluğu değil, şehrin her kesimine dokunan bir aile olduğunu vurguladı.Dernek üyelerinin ve GİADREZİDANS hissedarları yoğun katılım gösterdiği gece, dualar eşliğinde açılan iftarların ardından samimi bir sohbet ortamında devam etti. Program, yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tebrikleriyle son buldu.

(Cumali Özer)

