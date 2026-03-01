İran’ın geçici lideri belli oldu

İran dini lideri Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi üzerine İran medyası, Alireza Arafi’nin geçici lider olarak atandığını duyurdu.
ABD ile İsrail dün sabah saatlerinden itibaren ortak operasyon ile İran'a hava saldırılarında bulundu.
Saldırılarda, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti.
Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu olurken, İran medyasından yeni açıklama geldi. Alireza Arafi'nin geçici lider olarak atandığını duyurdu.
Alireza Arafi kimdir? Ayetullah Arafi kimdir?
Uzmanlar Meclisi'nin başkan yardımcısı olarak görev alan Alireza Arafi, seçim adaylarını ve parlamento tarafından kabul edilen yasaları inceleyen Koruyucular Konseyi'nin bir üyesi olan Arafi, aynı zamanda İran ilahiyat sisteminin de başkanı.
