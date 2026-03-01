GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kız arkadaşına giderken sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Bahçelievler’de iddiaya göre kız arkadaşının evine giden genç yolda maskeli bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, 26 Şubat Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Merkez Mahallesin'nde bulunan kız arkadaşının evine giden Hüseyin A., eve varmasına birkaç sokak kala maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralandığı belirlenen Hüseyin A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

