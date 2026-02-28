GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

Siirt’in Şirvan ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi'nde Ersin G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün yaralandığı, Rahime Poş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Poş'un cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

