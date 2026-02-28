Osmaniye’de 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bahçe ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 09.26'da meydana gelen deprem, 5.8 kilometre derinlikte oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
