Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e kıyafeti için skandal sözlere tutuklama

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kıyafetine hakaret eden ve tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Korkmaz, “Kamu Görevlisine Hakaret” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlarından yargılanacak.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında kamu davası açıldı.

Eskişehir 11. Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçu ve buçu sosyal medyadan ve alenen işlemesi nedeniyle 5 yıl 2 ay hapis istendi.

İlk duruşma 17 Nisan'da görülecek. İddianamede, şüpheli Korkmaz'ın daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı ve 11 ay 20 gün hapis cezası aldığına da dikkat çekildi. Denetim süresinde aynı suçu işleyen sanık hakkında mahkemeye ihbarda da bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından Mehmet Emin Korkmaz isimli bir kişinin yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer almış, paylaşımın aşağılayıcı üslubu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Korkmaz, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan Mehmet Emin Korkmaz'ın yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum'da gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Emin Korkmaz, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemede de ifade veren Korkmaz, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Haber Merkezi