Ahır yangını: 27 büyükbaş hayvan telef oldu

- Güncelleme Tarihi:

Ahır yangını: 27 büyükbaş hayvan telef oldu
Ordu’nun Ünye ilçesinde bir ahırda çıkan yangında dumanların ve alevlerin arasında kalan 27 büyükbaş hayvan telef olurken, ahırda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, ilçenin Çatalpınar Mahallesi Karapınar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Dalgıç'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alevler yükselmeye başladı.

Çatı katında ve samanlık bölümünde başlayan yangını, ahır sahiplerinin yangını fark etmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, büyüyen alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmaları devam etti.

"Tek geçim kaynağı hayvancılıktı"

Yangın haberini alır almaz olay yerine koşan Ali Dalgıç'ın kayınbiraderi İsmail Öztürk, "İftardan sonra misafirlikteydim, daha sonra eve geldim. Tam yatıyordum, eniştem ahırının yandığını söyleyerek beni aradı. Telefonda çok konuşamadı. Biz de hemen buraya geldik. Biz geldiğimizde itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri de buradaydı. Biz geldiğimizde hayvanlarda telef olmuştu. Eniştemin gelir kaynağı hayvancılık olduğu için sürekli bununla uğraşıyordu. 27 baş civarı hayvanın hepsi içerde telef oldu. Dumandan zehirlenmişler. Zaten elektrik git gel yapıyordu. Çocuklar da camdan baktıklarında yangını fark ediyorlar" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

