GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,93
EURO
51,79
STERLİN
59,36
GRAM
7.438,54
ÇEYREK
12.275,50
YARIM ALTIN
24.469,16
CUMHURİYET ALTINI
48.730,01
GÜNCEL Haberleri

Türkiye’nin ham çelik üretimi yükselişini sürdürdü

Türkiye’nin ham çelik üretimi yükselişini sürdürdü
Dünya genelinde ham çelik üretimi, yılın ilk ayında Çin’deki sert düşüşün etkisiyle gerilerken, Türkiye, üretimini artırarak pozitif ayrışan ülkeler arasında yer aldı.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ocak ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi yılın ilk ayında, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 azalarak 147,3 milyon tona geriledi.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak 75,3 milyon tona düştü.

Ocak ayında Japonya'nın çelik üretimi yıllık bazda yüzde 0,5 azalarak 6,8 milyon tona inerken ABD'nin üretimi yüzde 3,3 yükselişle 7,1 milyon tona ulaştı.

Almanya'nın çelik üretimi geçen ay yıllık yüzde 15 artışla 3,1 milyon tona, Güney Kore'nin üretimi de yüzde 5 yükselerek 5,6 milyon tona çıktı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi de ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artışla 3,4 milyon tona yükseldi.

Ocak ayında Brezilya'da yüzde 1,4 azalarak 2,7 milyon tona inen çelik üretiminin, İran'da yüzde 15,1 artarak 2,6 milyon tona çıktığı tahmin edildi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER