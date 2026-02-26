Erzincan’da eğitime kar engeli

Erzincan Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Şubat 2026 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, alınan meteorolojik verilere göre kar yağışının Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, soğuk hava nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve trafik güvenliği açısından risk oluşturabileceği ifade edildi.
Bu kapsamda, il genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur'an kursları ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime ara verildiği kaydedildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.
Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
