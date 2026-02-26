GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

“Bizim okulumuz’’ projesi kapsamında okullarda nitelikli dönüşümler devam ediyor

Bekir Turan
İnternet editörü
“Bizim okulumuz’’ projesi kapsamında okullarda nitelikli dönüşümler devam ediyor
​Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin “beceri odaklı, değer temelli ve bütüncül gelişim” yaklaşımını okul yaşamının her alanına yansıtmayı amaçlıyor.

Proje çerçevesinde öğrenme alanları yeniden tasarlanarak öğrencilerin aktif katılımını destekleyen esnek sınıf düzenleri oluşturuldu. İş birliğine dayalı masa düzenleri, atölye alanları, zenginleştirilmiş kütüphane ortamları, edebiyat sokağı çalışmaları ve tematik öğrenme köşeleri sayesinde öğrencilerin eleştirel düşünme, iletişim kurma, sanatsal çalışmalarda aktif olma ve birlikte üretme becerileri destekleniyor. Okul içi fiziki iyileştirmeler yalnızca estetik bir değişim değil; pedagojik açıdan işlevsel bir öğrenme ekosistemi oluşturma hedefi taşıyor.

Öğrencilerin sürece dâhil edilmesi ise projenin en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Boya, düzenleme, tasarım ve içerik üretimi çalışmalarında aktif rol alan öğrenciler; sorumluluk alma, planlama yapma ve ekip çalışması gibi yaşam becerilerini uygulamalı olarak deneyimliyor. Böylece okul, öğrencinin pasif bir izleyici olduğu değil; üreten ve katkı sunan bir özne olduğu bir yapıya kavuşuyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü şekilde; akademik başarı ile birlikte karakter gelişimi, estetik duyarlılık, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk anlayışı da güç kazanıyor. Okul ortamlarının iyileştirilmesiyle öğrencilerin motivasyonunun arttığı, aidiyet duygusunun güçlendiği ve öğrenmeye yönelik olumlu tutumlarının pekiştiği gözlemleniyor.

(Bekir Turan)

