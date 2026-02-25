GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya dahil 9 ilde sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran 16 kişi yakalandı

Konya dahil 9 ilde sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran 16 kişi yakalandı
Ankara merkezli Konya dahil 9 ilde internet üzerinden sahte satılık ev ilanı yayınlayarak 13 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde ilan sitesi üzerinden sahte satılık ev ilanı verildiği ve bu yöntemle 13 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

