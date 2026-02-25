Selçuklu’da vizyon projeler tanıtıldı!

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti MKYK Üyesi ve Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz’ü Selçuklu’da ağırladı. Ziyarette Selçuklu’nun vizyon projeleri tanıtıldı.







Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bir dizi program kapsamında Konya'ya gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz'ü misafir etti. Gün boyu süren ziyaretlerde Selçuklu'nun yatırım ve hizmetleri Başkan Pekyatırmacı tarafından Akyüz'e tanıtıldı.







İlk olarak Selçuklu Belediyesi'ni ziyaret eden MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz'e, Selçuklu'da hayata geçirilen yatırım ve projeler hakkında bilgiler verildi. Başkan Pekyatırmacı ve MKYK Üyesi Akyüz, daha sonra Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Selçuklu Belediyesi tarafından önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen SOBE Vakfı da ziyaretlerin bir diğer adresi oldu. Burada eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen heyete, SOBE Vakfı yöneticileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Günün devamında yapımında sona gelinen Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde inceleme gezisi gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi tarafından olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefiyle yapımı sürdürülen tesisteki çalışmalar yerinde incelenirken Başkan Pekyatırmacı, Konuk MKYK Üyesi Akyüz'e tesisi tanıttı.









Yoğun geçen ziyaret programlarının ardından Başkan Pekyatırmacı ve MKYK Üyesi Akyüz, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı'nda, iftar programı kapsamında mahalle başkanları ve muhtarları ile bir araya geldi. İftar programının ardından Selçuklu Merkez Camii'nde teravih buluşmalarına katılan heyet, namaz sonrası vatandaşlarla hasbihal etti. Akyüz'ün programı Gazalya Hatun Mahalle Konağı'nda gerçekleştirilen mahalle toplantısı ile sona erdi.

Ziyaretlere AK Parti Konya İl Teşkilatı yöneticileri ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklumuzu güzelleştirmeye devam ediyoruz”









AK Parti MKYK Üyesi ve Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz'ü Selçuklu'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklumuzu daha da güzelleştirmeyi ve geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bu hedef doğrultusunda hem eğitim alanında hem de kültür ve sanat alanında birçok çalışmalar yürütüyor ve projeler geliştiriyoruz. Kıymetli başkanımızın da bu çalışmaları yerinde görmesi bizler için önemli. Bugün burada aynı zamanda yapımında sona yaklaştığımız bir projemizi şehrimize kazandıracak olmanın heyecanını da Sayın Akyüz'le paylaşmış olduk. 18 farklı spor branşında olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi amaçladığımız çok kapsamlı bir tesis olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'miz de neredeyse sona yaklaştık. İnşallah bu ve bunun gibi projelerimizle geleceğe güçlü, sağlıklı bireyler yetiştireceğiz. Projelerimize gösterdikleri ilgiden dolayı Sayın Akyüze'de teşekkür ediyorum” dedi.

Akyüz: "Selçuklu'da Örnek Belediyeciliğin Güçlü Yansımalarını Gördük”







Selçuklu'daki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz ise, "AK Parti Belediyeciliğinin yansımasını Selçuklu'yu ziyaretimizde bir kez daha görmüş olduk. Özellikle gençlere ve spora yönelik yatırımlar gerçekten takdire şayan. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi gibi kapsamlı bir tesisin Konya'ya kazandırılıyor olması, geleceğe yapılan çok kıymetli bir yatırımdır. Belediyemizin hem sosyal belediyecilik alanındaki çalışmaları hem de eğitim ve spor yatırımları örnek niteliğindedir. Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'yı ve ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu