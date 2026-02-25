Konya’da kar yağışı başladı! İşte 5 günlük Konya hava durumu

Konya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bugün kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı başladı.
SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ
Yoğun kar yağışıyla birlikte Konya'da hava sıcaklıklarının da belirgin şekilde azaldığı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı.
YARIN DA DEVAM EDECEK
Meteoroloji raporlarına göre kar yağışı 26 Şubat Perşembe günü de etkili olacak. Yetkililer, vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.
YOLLARDA DİKKAT
Kar yağışı nedeniyle yolların kayganlaşabileceği ve ulaşımda aksaklık yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların özellikle araç kullanımında dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları istendi.
KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Kaynak: Haber Merkezi