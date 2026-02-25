GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da kar yağışı başladı! İşte 5 günlük Konya hava durumu

Güncelleme Tarihi:

Konya’da kar yağışı başladı! İşte 5 günlük Konya hava durumu

Konya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bugün kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı başladı.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ

Yoğun kar yağışıyla birlikte Konya'da hava sıcaklıklarının da belirgin şekilde azaldığı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı.

YARIN DA DEVAM EDECEK

Meteoroloji raporlarına göre kar yağışı 26 Şubat Perşembe günü de etkili olacak. Yetkililer, vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

YOLLARDA DİKKAT

Kar yağışı nedeniyle yolların kayganlaşabileceği ve ulaşımda aksaklık yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların özellikle araç kullanımında dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları istendi.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

