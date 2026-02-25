GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da trafiğe yapay zeka dokunuşu: 14 kavşak akıllanıyor

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da trafiğe yapay zeka dokunuşu: 14 kavşak akıllanıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen “Sürdürülebilir ve Dirençli Kentler için Akıllı Kavşak Tasarımı Projesi” kapsamında Proje Açılış Konferansı düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla yürütülen "Sürdürülebilir ve Dirençli Kentler için Akıllı Kavşak Tasarımı Projesi” kapsamında Proje Açılış Konferansı gerçekleştirildi.

Akyokuş Kasrı'nda gerçekleştirilen konferansa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan uzmanlar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye temsilcileri, proje ortağı Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi'nden yetkililer katıldı. 

Geniş katılımla düzenlenen konferansta Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından projenin teknik mimarisi, performans göstergeleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında kapsamlı sunumlar yapılan programda daha sonra bakanlık uzmanları da yaptıkları sunumlarla katılımcıları bilgilendirdi.

IPA III AB–Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında uygulanan proje, 24 Aralık 2025 tarihinde imzalanan hibe sözleşmesi doğrultusunda yürütülürken toplam 494.260 Avro bütçeye sahip projenin yüzde 90'ı Avrupa Birliği katkısıyla uygulanıyor.

14 KRİTİK KAVŞAKTA YAPAY ZEKA DESTEKLİ AKILLI TRAFİK YÖNETİMİ 

Proje kapsamında Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde belirlenen 14 kritik kavşak, yapay zekâ destekli akıllı ulaşım sistemleriyle donatılacak. Kavşaklara 360 derece balıkgözü kameralar ve yüksek çözünürlüklü araç algılama kameraları kurulacak; trafik sinyalizasyon süreleri yoğunluk verilerine dayalı olarak gerçek zamanlı biçimde optimize edilecek. 

Proje ile Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilir kentleşme öncelikleri doğrultusunda Konya'da veri temelli ve ölçülebilir bir akıllı ulaşım uygulamasının hayata geçirilmesini amaçlanıyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

