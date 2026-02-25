Konya’da bu güzergaha dikkat! 4 gece trafiğe kapalı

Konya AKOM, kent trafiğinde yoğun olarak kullanılan Yeni İstanbul Yolu'nda planlanan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, belirli saat aralığında yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi.
YENİ İSTANBUL YOLU'NDA GEÇİCİ KAPATMA
Sanayi Köprülü Kavşağı Üst Geçit ile Aydınlık Köprülü Kavşağı Alt Geçit arasında, Yeni İstanbul Yolu geliş istikametinde demir profil korkuluk tamiratı ve kompozit kaplama montajı gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda güzergâh, 25–28 Şubat tarihleri arasında her gece 01.00 ile 06.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.
ÇALIŞMALAR GECE SAATLERİNDE YAPILACAK
Yetkililer, trafik yoğunluğunu en aza indirmek amacıyla çalışmaların gece saatlerinde planlandığını belirtti. Sabah erken saatlerde bu hattı kullanan sürücülerin, belirtilen saat aralığını dikkate alarak hareket etmeleri istendi.
Alternatif güzergâhların tercih edilmesi, olası gecikmelerin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.
SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARI
Açıklamada, çalışma süresince trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Sürücülerin yönlendirmelere uyması ve hız kurallarına riayet etmesi istendi.
Konya'da özellikle yoğun kullanılan bu hatta planlanan geçici kapanmanın, belirtilen tarihlerde gece saatlerinde uygulanacağı hatırlatıldı.
(Meltem Aslan)