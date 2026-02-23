Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferanslarının dördüncüsü düzenlendi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansları serisinin dördüncüsü gerçekleştirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclis Üyesi Mevlüt Çam'ın konuşmacı olarak yer aldığı Karatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, NEÜ Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve vatandaş katıldı.
Programın açılış konuşmalarının ardından söz alan Mevlüt Çam, Selçuklu dönemi sultanlarından I. Alâeddin Keykûbad'ın eşi, II. Gıyâseddin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Huand Hatun hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.
Mahperi Huand (Hunat) Hatun'un yaşadığı dönemde önemli bir nüfuz ve otoriteye sahip olduğunu belirten Mevlüt Çam, Hunat Hatun'un narin, kültürlü, cömert, merhametli ve ilim-irfan sahibi bir hayırsever valide sultan olduğuna dikkat çekti. Çam ayrıca, yaptırdığı dinî, ilmî ve kültürel müesseselerle Hunat Hatun'un hem adını yaşattığını hem de Selçuklu mimarisinin şaheser örneklerini ebedileştiren bir vakıf kurucusu olduğunu ifade etti.
Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
Karatay Kültür Merkezindeki konferans sonrasında ise Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü öğretim üyelerinin hazırladığı "Evani-Kaşi" adlı serginin açılışı gerçekleştirildi.
