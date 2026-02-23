GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,83
STERLİN
59,38
GRAM
7.489,19
ÇEYREK
12.359,21
YARIM ALTIN
24.636,02
CUMHURİYET ALTINI
49.062,31
KONYA Haberleri

Konya’da Evan-i Kaşi sergisi açıldı: Geleneksel çini sanatı buluştu

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da Evan-i Kaşi sergisi açıldı: Geleneksel çini sanatı buluştu
Geleneksel çini sanatının özgün örneklerini bir araya getiren “Evan-i Kaşi” sergisi, Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde Karatay Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı.

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi, geleneksel çini sanatının yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyor. Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi, Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan "Evan-i Kaşi” sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.



ESERLER SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Selçuk Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan sergide; 30 adet vazo, üç boyutlu çini eserler ve tabaklar yer aldı. Serginin küratörlüğünü Dr. Arş. Gör. Nurcan Sertyüz üstlendi. Geleneksel motiflerin özgün yorumlarla yeniden ele alındığı eserler sanatseverlerden beğeni topladı.

"Evan-i Kaşi” sergisi, 27 Şubat 2026 tarihine kadar Karatay Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak.



BAŞKAN KILCA'DAN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleneksel sanatların korunması ve yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, "Evan-i Kaşi” sergisinde emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Çini sanatının medeniyet mirasının önemli bir parçası olduğunu belirten Hasan Kılca, üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bu tür organizasyonların hem genç sanatçıların gelişimine katkı sağladığını hem de kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına vesile olduğunu ifade etti.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER