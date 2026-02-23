Konya’da Evan-i Kaşi sergisi açıldı: Geleneksel çini sanatı buluştu

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi, geleneksel çini sanatının yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyor. Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi, Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan "Evan-i Kaşi” sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.
ESERLER SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU
Selçuk Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan sergide; 30 adet vazo, üç boyutlu çini eserler ve tabaklar yer aldı. Serginin küratörlüğünü Dr. Arş. Gör. Nurcan Sertyüz üstlendi. Geleneksel motiflerin özgün yorumlarla yeniden ele alındığı eserler sanatseverlerden beğeni topladı.
"Evan-i Kaşi” sergisi, 27 Şubat 2026 tarihine kadar Karatay Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak.
BAŞKAN KILCA'DAN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleneksel sanatların korunması ve yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, "Evan-i Kaşi” sergisinde emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.
Çini sanatının medeniyet mirasının önemli bir parçası olduğunu belirten Hasan Kılca, üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bu tür organizasyonların hem genç sanatçıların gelişimine katkı sağladığını hem de kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına vesile olduğunu ifade etti.
Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu