Konya’da sürdürülebilirliğin simgesi oldu: Suriçi Çarşısı yeşil enerji ile aydınlanıyor!

Meram Belediyesinin dev dönüşüm projesi Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi, yalnızca mimari ve estetik dönüşümüyle değil, çevre dostu yaklaşımıyla da örnek ve öncü oldu. Tarihe saygılı ve modern şehircilik anlayışıyla yeniden ayağa kaldırılan çarşı, şimdi de tamamen yeşil enerji ile aydınlatılarak Konya'da sürdürülebilir belediyeciliğin ve modern dönüşümün simgesi haline geldi.

SURİÇİ'NDE ENERJİ DE DÖNÜŞTÜ

Meram Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çarşıda yer alan binaların cephe aydınlatmalarında "wallwasher” olarak adlandırılan modern mimari aydınlatma sistemi kuruldu. Bu sistem, enerjisini tamamen güneş panellerinden alıyor. Üretilen enerji, yangın güvenliğine uygun ve yüksek güvenlik standartlarına sahip lityum pil sistemlerinde depolanarak kesintisiz bir aydınlatma sağlıyor. Bu sayede Suriçi Çarşısı'nın cepheleri, şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan, tamamen yenilenebilir enerji kullanılarak ışıklandırılıyor. Hem enerji tasarrufu sağlanıyor hem de karbon salınımı azaltılarak çevreye duyarlı bir uygulama hayata geçirilmiş oluyor.





TARİHİ DOKU, MODERN TEKNOLOJİYLE BULUŞTU

Suriçi Çarşısı, tarihi zenginliği ve modern mimarisiyle Meram'ın ve Konya'nın en değerli projelerinden biri oldu. Çıkan tarihi eserlerle de şehrin kültürel hafızasında önemli bir yer tutuyor. Gerçekleştirilen dönüşümle birlikte çarşı, hem tarihi dokusu korunarak restore edildi hem de modern şehir estetiğine uygun bir görünüm kazandı. Yeşil enerjiyle yapılan aydınlatma ise bu dönüşümü adeta taçlandırdı. Gündüzleri tarihi mimarisiyle ziyaretçilerini karşılayan çarşı, geceleri güneşten aldığı enerjiyle adeta yeniden hayat buluyor. Böylece proje, tarih ile modern yaşamı buluşturan her yönden örnek bir proje olarak tarihe geçti.





BAŞKAN MUSTAFA KAVUŞ: "GELECEĞE NEFES OLAN YATIRIMLAR YAPIYORUZ”

Meram Belediye Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı'nda hayata geçirilen bu çevreci yatırımın yalnızca bir aydınlatma çalışmasının ötesinde bir vizyon projesi olduğunu vurguladı. Başkan Mustafa Kavuş, uygulamaya sokulan bu yeni şehircilik vizyonu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi; "Bizler sadece bugünü değil, yarını da inşa etmekle sorumluyuz. Suriçi Çarşısı'nda gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışımızın önemli bir göstergesidir. Güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakları kullanmak, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan büyük bir kazanımdır. Çocuklarımıza daha temiz, daha yaşanabilir bir Meram bırakmak için yatırımlarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.”





BAŞKAN KAVUŞ; "SURİÇİ, KONYA VE MERAM İÇİN BÜYÜK VE STRATEJİK BİR KAZANIMDIR”

Başkan Kavuş, Meram'ın tarihî kimliğini koruyarak geleceğe taşımanın en büyük hedefleri olduğunu belirterek, "Suriçi Çarşısı projesi, geçmiş ile geleceği buluşturan bir köprü niteliğindedir. Bu proje, sadece Meram için değil, Konya için de önemli bir kazanımdır. Benzer uygulamalar daha önce yapılmış olabilir; ancak burada ortaya koyduğumuz sistem, teknik altyapısı ve bütüncül yaklaşımıyla örnek teşkil edecek bir nitelik taşımaktadır. Bu enerji sistemi, Suriçi gibi şehrin merkezinin yeniden ayağa kaldırıldığı, tarihin yeniden açığa çıkarıldığı, bir büyük projede uygulanmış olması bu çalışmayı benzerlerinden özel kılıyor. Suriçi Çarşısı'nda gerçekleştirilen bu yenilikçi uygulama, Meram Belediyesinin yenilenebilir enerjiye verdiği önemi açıkça ortaya koyuyor. Proje; enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da stratejik bir adımdır, 'Yeşil Belediyeciliğin' de en güzel örneklerinden biridir.” diye konuştu.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu