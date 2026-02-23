GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Toprak zemin kaydı: 3 metreden düşüp yaralanan inşaat işçisini ekipler kurtardı

Antalya’da bir inşaat işçisi toprak zeminin kayması sonucu 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı çalışanı itfaiye ve sağlık ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.

Olay, 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5379 sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Musa G. (57) temel seviyesindeki apartman inşaatında çalıştığı sırada ayağının altındaki toprak zeminin kayması sonucu dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki inşaat zeminine düşen inşaat işçisinin yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşları yardımına koştu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye eri sakinleştirmeye çalıştı

Adrese gelen sağlık ekipleri ilk olarak bacağında kırıklar bulunan Musa G.'ye ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise yaralı çalışanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Bacağındaki kırıklar nedeniyle acı içinde kıvranan Musa G.'yi itfaiye eri sakinleştirmeye çalıştı. Kırık bacağı sabitlenen Musa G. basket sedyeye alındı. İpli düzenek yardımıyla sedyeye bağlanan yaralı inşaat işçisi itfaiye ve sağlık ekipleri bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

