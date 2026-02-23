Toprak zemin kaydı: 3 metreden düşüp yaralanan inşaat işçisini ekipler kurtardı

Olay, 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5379 sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Musa G. (57) temel seviyesindeki apartman inşaatında çalıştığı sırada ayağının altındaki toprak zeminin kayması sonucu dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki inşaat zeminine düşen inşaat işçisinin yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşları yardımına koştu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye eri sakinleştirmeye çalıştı
Adrese gelen sağlık ekipleri ilk olarak bacağında kırıklar bulunan Musa G.'ye ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise yaralı çalışanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Bacağındaki kırıklar nedeniyle acı içinde kıvranan Musa G.'yi itfaiye eri sakinleştirmeye çalıştı. Kırık bacağı sabitlenen Musa G. basket sedyeye alındı. İpli düzenek yardımıyla sedyeye bağlanan yaralı inşaat işçisi itfaiye ve sağlık ekipleri bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA