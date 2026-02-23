Konya’da bugün vefat edenler 23 Şubat 2026 Pazartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
RECEP VADİ
|
A.PINARBAŞI
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
EMİNE SOYLU
|
HOLUSLAR
|
YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
|
İSMAİL KARAKOÇ
|
SARIKAYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ATİLLA KILINÇEL
|
DERE
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ŞERİFE KARACA
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
FATMA TÜRKER
|
AVDAN
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MERYEM TURHAN
|
BİLECİK
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HAVVA ESKİ
|
AĞAÇCI
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
HURİYE KARACA
|
BOZKIR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ŞERİFE GÖNÜL ÇELİK
|
OSMANCIK
|
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
|
NİYAZİ AYAZ
|
KONYA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MEHMET UĞURLU
|
AKKİSE
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
GÜLSÜN DOĞAN
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ZEKİ ÜZÜM
|
AVDUL
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
NEVZAT YAKUT
|
ELEŞKİRT
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
SEFER GÖZEL
|
ALAN
|
KARAKEMAL MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi