KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 23 Şubat 2026 Pazartesi

Konya’da bugün vefat edenler 23 Şubat 2026 Pazartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 23 Şubat 2026 Pazartesi günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

RECEP VADİ

A.PINARBAŞI
09-11-1966

ÜÇLER MEZARLIĞI

EMİNE SOYLU

HOLUSLAR
22-05-1961

YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI

İSMAİL KARAKOÇ

SARIKAYA
02-11-1942

YAZIR MEZARLIĞI

ATİLLA KILINÇEL

DERE
26-05-1949

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ŞERİFE KARACA

KONYA
02-01-1934

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FATMA TÜRKER

AVDAN
03-01-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MERYEM TURHAN

BİLECİK
01-01-1940

MUSALLA MEZARLIĞI

HAVVA ESKİ

AĞAÇCI
27-07-1947

ELMACI MEZARLIĞI

HURİYE KARACA

BOZKIR
12-01-1949

YAZIR MEZARLIĞI

ŞERİFE GÖNÜL ÇELİK

OSMANCIK
16-12-1937

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

NİYAZİ AYAZ

KONYA
30-04-1955

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET UĞURLU

AKKİSE
29-07-1946

YAZIR MEZARLIĞI

GÜLSÜN DOĞAN

KONYA
01-01-1980

YAZIR MEZARLIĞI

ZEKİ ÜZÜM

AVDUL
15-01-1948

KARAASLAN MEZARLIĞI

NEVZAT YAKUT

ELEŞKİRT
15-04-1968

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

SEFER GÖZEL

ALAN
24-11-1943

KARAKEMAL MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

