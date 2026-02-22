Köpeği kolunu yaladı sonrası facia: Tüm uzuvlarını kaybetti, kalbi tam 6 kez durdu!

İngiltere’nin Birmingham şehrinde yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha’nın hayatı, köpeğinin elindeki küçük bir yarayı yalamasıyla trajediye dönüştü. Köpeğinden ölümcül bir enfeksiyon bulaşan Sangha 24 saat içinde komaya girdi. Yoğun bakımda 6 kez kalbi duran kadının hayatta kalabilmesi için dört uzvunun birden kesilmesi gerektiği açıklandı.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşanan korkunç olayda, Manjit Sangha'nın hayatı küçük bir dikkatsizlik sonucu adeta karardı. Talihsiz kadın, köpeğinin elindeki kesiği yalaması sonucu vücuduna yayılan enfeksiyonun sepsise dönüşmesiyle 24 saat içinde komaya girdi.

KALBİ TAM 6 KEZ DURDU

The Sun'ın haberine göre, Temmuz ayında işten döndüğü sırada kendisini kötü hissetmeye başlayan kadın, ertesi gün eşi tarafından bilinci kapalı halde bulundu. Acil sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbi 6 kez durdu. Doktorlar, hastayı tıbbi olarak komaya soktu.

4 UZVU AMPUTE EDİLDİ

Tıbbi değerlendirmeler, köpeğinin elindeki küçük kesiği yalamasıyla bulaşan bakterilerin sepsise neden olduğunu ortaya koydu. Enfeksiyonun kanın pıhtılaşma sistemini bozması sonucu organlara yeterli kan gitmemeye başladı. Doktorlar, Sangha'nın hayatını kurtarabilmek için iki bacağını diz altından ve iki elini ampute etmek zorunda kaldı. Ayrıca süreç içinde gelişen zatürre ve safra taşı komplikasyonları nedeniyle dalağı da alındı.

Toplamda 32 haftalık tedavi sürecinin ardından hayata yeniden tutunan Sangha, evine döndü. Yaşanan zorlukların ardından ailesi, ileri teknoloji protezler, fizik tedavi masrafları ve evde yapılması gereken düzenlemeler için bir yardım kampanyası başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi