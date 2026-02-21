GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Numan Kurtulmuş: Bu rapor bundan sonra mihenk taşıdır!

Numan Kurtulmuş: Bu rapor bundan sonra mihenk taşıdır!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Raporu’na ilişkin “Bu rapor, bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır.“ dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş medya kuruluşlarının yöneticileriyle İstanbul'daki iftar programında bir araya geldi.

Kurtulmuş'un gündeminde Terörsüz Türkiye süreci vardı.

TBMM Başkanı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı "Terörsüz Türkiye Raporu raporu hakkında konuşan konuştu.

Kurtulmuş, "Zor olmakla birlikte yapıcı bir süreci geride bıraktık. Şimdi önümüzde bir rapor var. Bu rapor her şey değil, bu rapor bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır, bir çerçevedir." dedi.

"SORUNUN TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN KALDIRILMASI GEREKİYOR”

Bu çerçeve içerisinde gerekli adımların iyi niyetle, sabırla ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Artık bu kadar mesafe alınmışken bölgemizdeki şartlarda Türkiye'nin güvenliği bakımından bu kadar olumlu seyrediyorken bu sorunu tamamen Türkiye'nin gündeminden kaldırılması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Türkiye demokrasisi açısından da fevkalade olumlu bir aşamadır bu. Hem konunun mahiyeti itibarıyla son derece değerlidir hem de içeriğinden uzak bir şekilde, siyasetin hele bu kadar gergin olduğu, bu kadar gerilimlerin yüksek olduğu bir ortamda farklı partilerin bir araya gelerek ortak bir noktada buluşmuş, konuşmuş olması son derece değerlidir, önemlidir."

Komisyonun çalışmasının tavsiye niteliğinde olduğunu sözlerine ekleyen Kurutulmuş, rapordaki 6. ve 7. bölümde ortaya konulan tekliflerin tamamıyla tavsiye niteliğinde olduğunu söyledi.

"SIKI ÇALIŞMA DÖNEMİNE İHTİYAÇ VAR"

İmza atmış olan siyasi partilerin bir araya gelerek yasal düzenlemeler konusunda neler yapılabileceğini müzakere edeceğini ifade eden Kurtulmuş, "Ümit ederim ki bütün partilerin altına imza atacağı düzenlemeler gerçekleşir." dedi.

Sürecin Türkiye için önemli bir hayati eşik olduğundan bahseden TBMM Başkan, "Bu eşiği aştık ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Üzerinde sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

