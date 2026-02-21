GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Ülkemizde milletvekili seçilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?

- Güncelleme Tarihi:

Demokrasinin en temel süreçlerinden biri olan seçilme hakkı, anayasamızda belirtilen belirli şartlara ve yeterliliklere dayanır. Gençlerin ülke yönetiminde daha aktif rol alabilmesi adına son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler, bu hakkın kapsamını genişleterek temsil gücünü artırmıştır.

Seçilme yaşının tarihsel sürecini ve güncel mevzuatı incelediğimizde:

  • Tarihsel Değişim: Türkiye'de milletvekili seçilme yaşı daha önce 30 olarak uygulanırken, 2006 yılında yapılan düzenlemeyle 25'e düşürülmüştür.

  • Güncel Düzenleme: 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen anayasa değişikliği sayesinde, seçilme yaşı seçme yaşı ile eşitlenmiş ve daha da aşağı çekilmiştir.

  • Anayasal Şart: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 76. maddesine göre, on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir. Bu düzenleme, genç kuşağın parlamentoda temsil edilmesinin önünü açmıştır.

Cevap: 18

Kaynak: Haber Merkezi

