Türkiye'nin coğrafi yapısı ve şehir isimleri üzerine yapılan dil incelemeleri, bazen karşımıza şaşırtıcı ve eğlenceli benzerlikler çıkarabiliyor. Harf oyunlarını ve kelime dağarcığını sevenler için bu durum, şehirlerimizi sadece konumlarıyla değil, isimlerindeki harf dizilimleriyle de hatırlamamızı sağlıyor.
Hangi iki ilin isminde aynı harfler vardır?
Seçeneklerdeki şehir isimlerimizin harf yapılarını ve birbirleriyle olan benzerliklerini incelediğimizde:
-
Aksaray - Sakarya: Bu iki ilimiz, edebiyatta "anagram" olarak adlandırılan özelliğe sahiptir. Yani her iki isim de tamamen aynı harflerden (A, K, S, A, R, A, Y) oluşur, sadece bu harflerin diziliş sırası değişiktir.
-
Diğer Seçenekler: Kayseri, Ankara, Karaman ve Kırklareli gibi illerimiz benzer sesleri barındırsa da, harf havuzları birbirini tam olarak karşılamaz.
-
Karakter Yapısı: Her iki il ismi de 7 harften oluşur ve her iki kelimede de harf sayıları (3 tane A, 1 tane K, 1 tane S, 1 tane R, 1 tane Y) birebir aynıdır.
Cevap: Aksaray - Sakarya
Kaynak: Haber Merkezi