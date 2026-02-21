GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Eskiden hangi akrabaya “hanımanne“ de denirdi?

Aile bağlarının ve hitap şekillerinin çok daha katmanlı olduğu eski İstanbul kültüründe, bazı akrabalık terimleri sadece bir bağı değil, aynı zamanda derin bir saygı ve sevgiyi de temsil ederdi. Günümüzde yerini daha modern kelimelere bırakan bu zarif hitaplar, geçmişin aile hiyerarşisinde önemli bir yere sahipti.

Bu geleneksel hitap şeklinin kimler için ve hangi durumlarda kullanıldığını incelediğimizde:

  • Kayınvalide: Eski Türk aile yapısında, özellikle gelinlerin kayınvalidelerine karşı kullandığı, içinde hem "hanım" nezaketini hem de "anne" yakınlığını barındıran en yaygın hitap şeklidir.

  • Büyükanneler: Bazı yörelerde ve geniş ailelerde, babanın annesi veya annenin annesi için de torunlar tarafından bir saygı ifadesi olarak tercih edilirdi.

  • Dadılar: Sadece kan bağı olanlara değil, evin çocuklarını büyüten ve aileden biri sayılan emektar dadılara da çocukların duyduğu sevgiyi göstermek için bu şekilde seslenilirdi.

Cevap: Kayınvalide - Kaynana

