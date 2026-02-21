Osmanlı askeri bandosu olan Mehteran, sadece tınısıyla değil, aynı zamanda vakar ve heybet dolu yürüyüş tarzıyla da dünya askeri tarihine damga vurmuştur. Bu yürüyüş, bir askerin hem disiplinini hem de çevresine verdiği selamla nezaketini simgeleyen kendine has bir ritme sahiptir.
Hangisine "Mehter yürüyüşü" adı verilir?
Mehteran birliğinin yürüyüş nizamını ve bu geleneğin teknik detaylarını incelediğimizde:
-
Adımlama Ritmi: Mehter takımı, yürüyüşe sağ ayakla başlar ve her üç adımda bir durarak sağa ve sola dönüp selam verir. Bu durum halk arasında yanlış bir algıyla "iki ileri bir geri" şeklinde bilinse de aslı sürekli ileri yönlüdür.
-
Sağa ve Sola Selam: "Düstur" adı verilen bu yürüyüşte, askerler üç adım attıktan sonra durur; önce sağa, sonra sola dönerek halkı selamlar. Bu hareket, ordunun hem milletiyle hem de yaratıcıyla olan bağını temsil eder.
-
Yürüyüşün Anlamı: Ağır ve vakur adımlarla yapılan bu yürüyüş, Osmanlı ordusunun gücünü ve sarsılmaz disiplinini dosta güven, düşmana korku verecek şekilde sergilemek amacıyla tasarlanmıştır.
Cevap: 3 adımda sağa sola selam
Kaynak: Haber Merkezi