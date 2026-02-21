Zaman algısı ve takvim düzenlemeleri üzerine sorulan bu soru, aslında dikkatli bir okuma ve mantık yürütme gerektiren klasik bir şaşırtmacadır. Miladi takvime göre ayların gün sayıları 28 ile 31 arasında değişse de, sorunun soruluş şekli cevabı tamamen değiştirir.
Yılın kaç ayında otuz gün vardır?
Takvimdeki ayların gün sayılarını ve sorudaki ince detayı incelediğimizde:
-
30 Gün Çeken Aylar: Takvimde sadece Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım ayları tam olarak 30 gün sürer.
-
31 Gün Çeken Aylar: Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında ise toplam 31 gün bulunur; yani bu ayların içinde de doğal olarak "30 gün" mevcuttur.
-
Şubat Ayı: 28 veya 29 gün çektiği için içinde 30 gün barındırmayan tek aydır. Dolayısıyla, Şubat ayı hariç geri kalan tüm ayların (30 çekenler ve 31 çekenler dahil) içinde en az 30 gün bulunmaktadır.
Cevap: 11
