YAŞAM Haberleri

- Güncelleme Tarihi:

Nazlı büyütülmüş, çıtkırıldım kimseler için kullanılan söz hangisidir?

Toplum içerisinde aşırı özenle, zorluk görmeden yetiştirilmiş ve bu nedenle en ufak bir zahmet karşısında kırılganlık gösteren kişiler için dilimizde oldukça köklü ve deyimleşmiş ifadeler bulunur. Bu sıfatlar, kişinin fiziksel veya karakteristik olarak hassas yapısını biraz da nüktedan bir dille anlatmak için kullanılır.

Seçeneklerde yer alan ifadelerin anlamlarını ve kullanım amaçlarını incelediğimizde:

  • Hanım Evladı: Genellikle annesi veya ailesi tarafından üzerine titrenerek büyütüldüğü için dış dünyanın zorluklarına alışık olmayan, nazlı ve çıtkırıldım erkekler için kullanılan asıl ifadedir.

  • Hanım Hanımcık: Davranışları ağırbaşlı, nazik ve terbiyeli olan kadınlar veya kız çocukları için kullanılan bir övgü sözüdür; kırılganlık anlamı taşımaz.

  • Küçük Hanım: Daha çok kız çocuklarına ya da genç kızlara sevgi veya bazen hafif bir sitemle seslenmek için kullanılan bir hitap şeklidir.

  • Hanımefendi: Toplumda saygınlık kazanmış, kibar ve kültürlü kadınlar için kullanılan bir unvandır.

Cevap: Hanım evladı

Kaynak: Haber Merkezi

