Karatay’da teravih buluşması

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, “Teravih Buluşmaları” kapsamında Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karatay'da Ramazan ayının manevi iklimi, teravih buluşmalarıyla yaşatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki Firdevs Camii'nde kılınan teravih namazının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

KILCA: RAMAZAN BOYUNCA HER GÜN FARKLI BİR MAHALLEDE OLACAĞIZ

Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılca, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Kılca; "Teravih sonrasında hasbihalde bulunduğumuz hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ramazan ayı, bizleri bir araya getiren, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı pekiştiren mübarek bir zaman dilimi. Bu ayda gönüllerimizi birleştirmek, dualarımızda ortak olmak büyük bir nimet. Bizler de bu anlayışla her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede vatandaşlarımızla buluşarak bu güzel ayın bereketini paylaşmayı sürdüreceğiz.” dedi.

DEMİRCİ: TOPLUMSAL DAYANIŞMAMIZ GÜÇLENİYOR

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci de Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı artıran önemli bir fırsat olduğunu belirterek, teravih buluşmalarının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. 

Program kapsamında teravih namazına katılan vatandaşlara Karatay Belediyesi tarafından salep ikramında bulunulurken, Karatay Gençlik Meclisi gönüllüleri de çocuklara sürpriz hediyeler dağıttı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

