Türk Dil Kurumu (TDK) ve genel sözlük tanımlarına göre "öküz", özellikle tarım toplumlarında insan gücünün yetmediği ağır işlerde kullanılan, uysallaştırılmış ve fiziksel gücünden yararlanılan bir hayvandır.
Hangisi "öküz" kelimesinin sözlük tanımında yer alan ifadelerden biri değildir?
Öküz; çift sürmek, kağnı çekmek gibi ağır işlerde kullanılan, etinden de faydalanılan "burulmuş (kısırlaştırılmış) erkek sığır" olarak tanımlanır. Sözlük tanımında "Sütünden Yararlanılan" ifadesi yer almaz; çünkü süt, sığırın dişisi olan inekten elde edilen bir üründür. Öküzler biyolojik olarak erkek oldukları ve genellikle damızlık dışı bırakılıp iş gücü için kısırlaştırıldıkları için süt üretimi söz konusu değildir.
Cevap: Sütünden Yararlanılan
