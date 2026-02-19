Osmanlı Devleti’nde, Hudavendigâr Sancağı’nın merkezi hangisiydi?

Osmanlı idari yapısında Hüdavendigâr, imparatorluğun en önemli ve köklü eyaletlerinden biridir. Bu bölge, Osmanlı'nın kuruluş topraklarını ve ilk başkentini kapsadığı için tarih boyunca büyük bir stratejik öneme sahip olmuştur.

Osmanlı Devleti'nde, Hüdavendigâr Sancağı'nın (ve daha sonraki Hüdavendigâr Vilayeti'nin) merkezi hangisiydi?

Hüdavendigâr Sancağı'nın merkezi Bursa'dır.

Sancak, adını Sultan I. Murad'ın unvanından almıştır ve Bursa bu idari birimin kalbi konumundadır. 19. yüzyılda (1867 Vilayet Nizamnamesi ile) kurulan Hüdavendigâr Vilayeti ise çok daha geniş bir alanı kapsamış; Bursa merkez olmak üzere Karesi (Balıkesir), Afyonkarahisar, Bilecik ve Kütahya gibi önemli sancakları bünyesinde toplamıştır.

Cevap: Bursa

