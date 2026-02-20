Resmi Gazete’de yayımlandı: Konya’da vali yardımcısı ve kaymakamlar değişti
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte Konya’yı ilgilendiren önemli görev değişiklikleri yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla çok sayıda mülki idare amiri yeni görevlerine atanırken, Konya ilçelerinde de dikkat çeken atamalar gerçekleşti.
Yayımlanan karara göre, Bayram Gale, Burdur'un Bucak ilçesi Kaymakamlığı görevinden Konya Vali Yardımcılığı görevine atandı.
Öte yandan Konya'nın bazı ilçelerinde kaymakamlık görevlerine de yeni isimler getirildi. Buna göre;
Mustafa Yiğit, Konya – Akşehir Kaymakamı,
Can Alperen Taşavlı, Konya – Yunak Kaymakamı,
Fatih Günner, Konya – Derbent Kaymakamı,
Doğan Can Kandemir, Konya – Çeltik Kaymakamı,
Ozan Bozcalı, Konya – Güneysınır Kaymakamı,
Ali Emre Deniz, Konya – Hadim Kaymakamı
Mehmet Şirin Altay, – Halkapınar Kaymakamı
Fatih Karamahmut, Konya – Taşkent Kaymakamı olarak görevlendirildi.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, yeni görevlerine başlayan mülki idare amirlerinin önümüzdeki günlerde görev yerlerinde mesaiye başlaması bekleniyor.
