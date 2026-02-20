GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Erzurum Valisi kim oldu? Yeni Erzurum Valisi Aydın Baruş kimdir, nereli, kaç yaşında?

Erzurum Valisi kim oldu? Yeni Erzurum Valisi Aydın Baruş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Erzurum Valisi Aydın Baruş oldu. Arama motorlarında ise Yeni Erzurum Valisi Aydın Baruş nereli, kaç yaşında? Erzurum Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ KİMDİR?

1968 yılında Edirne'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Edirne'de tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken aynı yıl Bursa Kaymakam adayı olarak atandı.

1996-2008 yılları arasında sırasıyla; Demirköy Kaymakam Vekili, Hisarcık-Azdavay-Çağlayancerit Kaymakamı, Ardahan Vali Yardımcısı ve İncesu Kaymakamı olarak görev yaptı.

2007-2008 yıllarında Bakanlıkça gönderildiği İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi "Avrupa Çalışmaları" bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

2008-2010 yılları arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü, 2010-2014 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı görevlerinde bulundu.

2014-2015 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Danışmanı olarak çalıştı.

19.02.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı. Sırasıyla; 04.03.2015-05.11.2018 tarihleri arasında Bolu Valisi,

05.11.2018-17.05.2022 tarihleri arasında Malatya Valisi,

11.05.2022-19.09.2024 tarihleri arasında Isparta Valisi olarak görev yapan Vali Aydın BARUŞ,

18.09.2024 tarihli 321 nolu Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Gümüşhane Valisi olarak atanmış olup 25.09.2024 tarihinde ilimizdeki görevine başlamıştır.

İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haber Merkezi

