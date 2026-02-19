Bakan Fidan: Gazze’de ateşkes ihlalleri devam etmektedir
Dışişleri Bakanı Fidan, “İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı Trump’ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze’de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir“ açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında Washington'da bir araya gelen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Fidan, "İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Fidan, bölgede hızlı, koordineli ve etkili bir müdahalenin şart olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Gazze'nin güvenliği, istikrarı ve toparlanması konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız. Sayın Başkan, Türkiye, barışın sağlanması ve kalıcı hale getirilmesi yönündeki çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı ve bu hedefe ulaşmak için çalışalım."
