Tiryakilere kötü haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi
- Güncelleme Tarihi:
Bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, British American Tobacco (BAT) sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Güncellenen fiyatların yarından itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi. İşte zam sonrası yeni liste...
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre bir sigara grubuna daha zam geldi.
EN UCUZ SİGARA 100 TL OLDU!
Yapılan zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 100 TL, en pahalı sigarası ise 115 TL oldu.
19 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BAT grubundaki birçok üründe fiyat artışı gerçekleşti.
İşte güncellenen listeye göre bazı ürünlerin satış fiyatları:
