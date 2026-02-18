GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Tiryakilere kötü haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

- Güncelleme Tarihi:

Tiryakilere kötü haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi
Bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, British American Tobacco (BAT) sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Güncellenen fiyatların yarından itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi. İşte zam sonrası yeni liste...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre bir sigara grubuna daha zam geldi.

EN UCUZ SİGARA 100 TL OLDU!

Yapılan zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 100 TL, en pahalı sigarası ise 115 TL oldu.

19 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BAT grubundaki birçok üründe fiyat artışı gerçekleşti.

İşte güncellenen listeye göre bazı ürünlerin satış fiyatları:

Kent D Range (Blue, Grey, Black): 105 TL

Kent D Range Long (Blue, Grey): 105 TL

Kent Switch / Switch Dark Blue: 105 TL

Kent Dark Blue / Dark Blue Long: 105 TL

Kent Slims Long: 110 TL

Kent Slims (Black, Grey): 115 TL

Kent (Blue, White): 115 TL

Rothmans tüm ürünler: 100 TL

Tekel 2000 tüm ürünler: 100 TL

Tekel 2001 tüm ürünler: 105 TL

Viceroy tüm ürünler: 105 TL

Pall Mall tüm ürünler: 105 TL

Maltepe & Samsun: 105 TL

Kaynak: Haber Merkezi

