GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,87
EURO
51,86
STERLİN
59,53
GRAM
7.328,61
ÇEYREK
12.092,75
YARIM ALTIN
24.104,88
CUMHURİYET ALTINI
48.004,56
GÜNCEL Haberleri

Yargıtay’dan ehliyet kararı: Araca çarpan cezayı öder!

Yargıtay’dan ehliyet kararı: Araca çarpan cezayı öder!
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sürücü ehliyetsiz olsa bile, aracına hasar verenden tazminat isteyebileceğine hükmetti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ehliyetsiz sürücünün bir kazaya karıştığı durumlarda, kusuru yoksa, aracına zarar verenden tazminat isteyebileceğine karar verdi. 

Yüksek Mahkeme, sürücünün ehliyetinin olmamasının idari yaptırım gerektirdiğini, bu durumun maddi zararının karşılanması için talepte bulunmaya engel olmadığına dikkat çekti.

Resmi Gazete'de yayınlanan Yargıtay ilamında yer alan bilgilere göre, Denizli'de 2023 yılında yaşanan bir trafik kazasında, ehliyeti olmayan sürücünün aracına bir başka araç çarptı. 

Kaza sonrası açılan davada, aracına çarpılan sürücü, meydana gelen maddi hasar nedeniyle, aracı kullanmadığını ileri sürerek, başka bir aracı kiralamak zorunda kaldığını savundu, mahrumiyet bedelinin karşılanmasını istedi.

Yargılama sırasında, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın yine aynı kişiye ait olduğu, ancak kaza tutanağına başka bir ismi yazdırıldığı da anlaşıldı. 

Hakkında dava açılan sürücü, evrakta sahteciliğe dikkat çekip, davacının aynı zamanda ehliyetsiz olduğunu belirterek, maddi zarar talebinde bulunamayacağını savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti.

Adalet Bakanlığı, kararı kanun yararına temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2025 tarihli kararında, başvuruyu irdeledi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti. Yargıtay kararında, "Davacının sürücü belgesinin bulunmaması, sürüş kusuru niteliğinde olmayıp, illiyet bağını kesecek bir hal olarak kabul edilemeyeceği gözetilerek ve zarar miktarı hesaplanarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.” denildi. Yüksek Mahkeme'nin kararında, kazada ehliyetsiz kişinin kusurlu olduğuna yönelik bilirkişi tespiti de bulunmadığına dikkat çekilirken, "sürücü belgesinin olmaması idari yaptırım uygulamasını gerektiren bir hal” olduğu da kaydedildi. Yargıtay, bu nedenle ehliyetsiz sürücünün maddi zararının karşılanması talebinde bulunabileceğine karar verdi.  

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER